  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emniyet "mafya içi alacak-verecek" dedi! Sedat Peker cephesi provokasyona soyundu
Gündem

Emniyet "mafya içi alacak-verecek" dedi! Sedat Peker cephesi provokasyona soyundu

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak kamuoyuna pazarlanan Emre Olur, Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı olayına ilişkin açıklamada bulundu. Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mafya içi alacak-verecek hesaplaşması olduğunu tespit ettiği olayı provoke ederek, "Silahlı saldırıyı yapan kişi, kriminal elemanlarınızdan." ifadeleri ile İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 22:34:00 -
Emniyet "mafya içi alacak-verecek" dedi! Sedat Peker cephesi provokasyona soyundu

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı olayının mafya içi alacak-verecek hesaplaşması olduğunu tespit etti.

Kamuoyuna Peker'in "basın danışmanı" olarak pazarlanan Emre Olur, saldırıyı provoke ederek, İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.

Emre Olur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Galiba siz Serdengeçtilerin her yerde olduğunu unuttunuz. Basına 'örgüt içi hesaplaşma' diye açıklama yapıyorsunuz. Yüce Allah sizin aklınızı başınızdan aldığının en büyük delili, o makamlara geldiğiniz halde ergen çocuklar gibi saçma planlar yapmanızdır. Silahlı saldırıyı yapan kişi, sizin kriminal elemanlarınızdan. Bu şahıs gibi birçok kriminal elamanınız olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu ve bunun gibi yapılacak hiçbir olayda Sn. Reis Sedat Peker’in ve de onun tarafında olan bizlerin hiçbir dahilimizin olmadığını ve olmayacağını şimdiden kamuoyuna bildiririz. Ne yaparsanız yapın, göklerden gelen bir karar var. yenileceksiniz.. Seçime 2 ay kala rezil olup, sonunuzu göreceksiniz…

İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması! İşte saldırının sebebi
İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması! İşte saldırının sebebi

Gündem

İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker'in evine saldırı açıklaması! İşte saldırının sebebi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23