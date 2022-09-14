Emniyet "mafya içi alacak-verecek" dedi! Sedat Peker cephesi provokasyona soyundu

Yeniakit.com.tr

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırı olayının mafya içi alacak-verecek hesaplaşması olduğunu tespit etti.

Kamuoyuna Peker'in "basın danışmanı" olarak pazarlanan Emre Olur, saldırıyı provoke ederek, İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.

Emre Olur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Galiba siz Serdengeçtilerin her yerde olduğunu unuttunuz. Basına 'örgüt içi hesaplaşma' diye açıklama yapıyorsunuz. Yüce Allah sizin aklınızı başınızdan aldığının en büyük delili, o makamlara geldiğiniz halde ergen çocuklar gibi saçma planlar yapmanızdır. Silahlı saldırıyı yapan kişi, sizin kriminal elemanlarınızdan. Bu şahıs gibi birçok kriminal elamanınız olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde, bu ve bunun gibi yapılacak hiçbir olayda Sn. Reis Sedat Peker’in ve de onun tarafında olan bizlerin hiçbir dahilimizin olmadığını ve olmayacağını şimdiden kamuoyuna bildiririz. Ne yaparsanız yapın, göklerden gelen bir karar var. yenileceksiniz.. Seçime 2 ay kala rezil olup, sonunuzu göreceksiniz…