Emniyet kemeri takmama cezası | Emniyet kemeri; sürücüler ve yolcuların sağlıklı, güvenli ulaşım sağlaması adına son derece önemlidir. Emniyet kemeri takmayanlara ise ceza uygulanıyor. Peki, 2021 yılı emniyet kemeri takmama cezası ne kadar oldu?

Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar 2021

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Bu kapsamda emniyet kemeri takmama cezası 144 TL’ye yükseldi.

Trafik cezası nereden ödenir? | İnternetten trafik cezası ödenir mi?

Trafik cezası ödeyecek olanlar bu işlemi nereden nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Trafik cezalarını vergi dairelerinden, banka şubelerinden ya da PTT şubesinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca online kanallarla da ödemenizi yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, İnteraktif Vergi Dairesi ya da PTT online kanallarından ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ TRAFİK CEZASI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT TRAFİK CEZASI SORGULAMA ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ