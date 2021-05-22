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Emniyet, ihlal edilen kuralları açıkladı ve uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Trafik kuralı ihlalleri uyarılarının başında emniyet kemeri takmamak gelirken 10 ihlalin de trafik kazalarına neden olduğunu hatırlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 23:09:00 -
Emniyet, ihlal edilen kuralları açıkladı ve uyardı

 YENİ AKİT/ANKARA 

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kazalarının önüne geçebilmek için her fırsatta uyarılarına devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan kısıtlamalardan normalleşme sürecine doğru geçilirken, özellikle şehirle arası yollarda yoğunluk artmaya başlayacak. Kapanma döneminde evlerinde bunalanların ilk yaptığı tatil planları devreye girecek. Bununla birlikte de azalan trafik kazalarında artış yaşanmaması için emniyet yetkilileri uyarılarını sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında istatistik veriler yanı sıra meydana gelen kazalarda kusurları da açıklayarak sürücülerin daha dikkatli olmasına yardımcı oluyor. Genel Müdürlüğün trafik kuralı ihlalleri açıklamasında, “Türkiye’de, ne yazık ki, yılda ortalama 130 bin trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların bir çoğuysa, en temel trafik kurallarını ihlal etmek ve dikkatsizlik sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Yol güvenliğini sağlamak için en basit trafik kuralına bile atlamadan, harfiyen uyulmalıdır.” uyarısının ardından ilk 10 trafik kuralı hatasını şöyle sıralıyor;

• Emniyet kemeri takmamak

• Alkollü olarak araç kullanmak

• Yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliği hakkını gasp etmek

• Kırmızı ışıkta geçmek veya trafik işaretleri uymamak

• Aşırı hız yapmak ve hız limitlerine uymamak

• Hatalı sollama

• Sinyal vermeden dönüş veya şerit değiştirme

• Seyir esnasında cep telefonu ile konuşmak

• Geçiş önceliği kurallarına uymamak

• Öndeki aracı yakın takip, takip mesafesine uymamak

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