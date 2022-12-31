Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan yeni yıl mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, mesajında, yeni bir yılın, yeni hedefler, hayaller, planlamalar, beklentiler ve yeni umutlar demek olduğunu belirtti.

Ülkenin ve milletin güvenliği için yeni ve iyi olan uygulama ile stratejileri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Aktaş, en eski ihtiyaç olan "güvenliği" en yeni teknolojilerle güçlendirerek yeni yılda da huzur ve esenliğin teminatı olacaklarını vurguladı.

Aktaş, "Birikimlerimiz, şanlı tarihimiz, sarsılmaz inancımız, değişime ayak uyduran vizyonumuz, dünyanın örnek aldığı bir noktaya taşıdığımız saygınlığımızla 2023 yılında da ihanet odaklarının, yasa dışı faaliyetlerin, asayişi bozan unsurların, suç örgütlerinin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yılbaşı gecesinde trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum"

Temel hedefin hiç şüphesiz her bir vatandaşın mutluluğu olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu mutluluğa gölge düşmemesi için biz tüm tedbirleri alırken, sizlerden de yılbaşı gecesinde trafik kurallarına uymanızı, seyir halindeyken cep telefonundan uzak durmanızı, alkollüyken araç kullanmamanızı ve emniyet görevlilerimizin yönlendirme ve uyarılarına riayet etmenizi hassasiyetle rica ediyorum.

Büyük bir kahramanlığın neticesinde kurulan Cumhuriyet'imizin, 100. yılına erişmesinin gururunu da yine hep birlikte yaşayacağımız 2023 yılının, ülkemize, milletimize huzur, esenlik, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin, kıymetli mesai arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum.

Milletimizden aldığımız dua ve destekle emniyetli bir 2023 için büyük bir özveri ve gayretle ülkemizin her köşesinde çalışmaya devam edeceğimizin altını çiziyor, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."