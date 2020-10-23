  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:36:38 -
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

KARS (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kars'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kars Harakani Havalimanı'na gelen Aktaş'ı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve bazı il protokolü karşıladı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ı makamında ziyaret eden Aktaş, çalışmalar hakkında brifing aldı.

Valiliğe de geçen Aktaş, şeref defterini imzalayarak Vali Öksüz ile bir süre makamında sohbet etti.

Bu ziyaret sonrası Kars Vadisi Projesi ile yeni yapılan Kars Polis Evini de inceleyen Aktaş ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Mehmet Aktaş, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi
Gündem

Yazar Hasret Yıldırım Bekir Çoşkun'un camiden yolcu edilmesini eleştirdi

Yazar Hasret Yıldırım CHP'li Murat Avcı'nın Mus'ab bin Umeyr ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterirken, Bekir Çoşkun'un camiden yolcu e..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit!
Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Putin'e açık tehdit! "Anlaşmaya uyulmazsa..."

Terör örgütü PKK'ya bağlı DSG'nin sözde üst düzey komutanı Mazlum Kobani, Rusya'nın "hilelere başvurduğunu" söyleyerek, "Anlaşmaya uymazlars..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay