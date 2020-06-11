  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van'da narkotik ekiplerini tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:57:00 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van'da narkotik ekiplerini tebrik etti

VAN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş çuvalda 12 paket halinde 6 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş da operasyona katılan polisleri ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı.

Aktaş, narkotik köpeği "Bozo" ile yakından ilgilendi.

Gözaltına alınan sürücü N.K. ile yanındaki D.U’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı