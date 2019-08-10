Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülere şeker ikram etti Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kayseri-Malatya karayolunda jandarma ve polis trafik ekipleri ile beraber yol uygulamasına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kayseri-Malatya karayolunda jandarma ve polis trafik ekipleri ile beraber yol uygulamasına katıldı.

Jandarma trafik ve polis trafik ekipleri tarafından Kayseri - Malatya yolunda yapılan kontrol çalışmalarında, sürücüler kazalara karşı uyarılarak şeker ikramında bulunuldu. Trafik kontrol çalışmalarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve ekipler,sürücülere ve araç içerisinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük ve tişört gibi hediyeler verdi.

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