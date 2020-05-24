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Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Afyonkarahisar'da saldırıya uğrayan polis memurunu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:46:31 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Afyonkarahisar'da saldırıya uğrayan polis memurunu ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişinin saldırısına uğrayan polis memurunu ziyaret etti.

Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen O.P'nin kürekle saldırdığı polis memurunun evine ziyarette bulundu.

Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.

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