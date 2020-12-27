  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özür
Yerel

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özür

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya'da kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını söyleyen Ali Çiftçi'ye kısıtlama kurallarına uymadığı için kesilen cezadan dolayı özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:16:00 -
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özür

Antalya'da, dün turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi (32) durdurup, kimliğini kontrol eden polis ekipleri, neden dışarıda olduğunu sordu.

Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye, polis ekiplerince kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Ali Çiftçi'den özür dilendi. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması
Medya

Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması

Türk dizileri yurt dışında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Türk dizileri Payita..
'27 Aralık saat 11.00'ı bekleyin' demişlerdi! TOGG'dan açıklama geldi
Otomotiv

'27 Aralık saat 11.00'ı bekleyin' demişlerdi! TOGG'dan açıklama geldi

Dün Türkiye'nin yerli otomobili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekley..
Yalanları elinde patlayınca hazmedemedi! Nevşin Mengü eski patronu Cavit Çağlar'a kafa tuttu
Medya

Yalanları elinde patlayınca hazmedemedi! Nevşin Mengü eski patronu Cavit Çağlar'a kafa tuttu

Cavit Çağlar'ın açıklaması ile 'Olay Tv hükümet baskısı sonucu kapatıldı' yalanı ellerinde patlayan muhaliflerden Nevşin Mengü, eski patronu..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay