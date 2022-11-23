  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emniyet Genel Müdürlüğü deprem provokatörleri için harekete geçti!
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğü deprem provokatörleri için harekete geçti!

Düzce'de meydana gelen 6 şiddetindeki depremden sonra, sosyal medyada bazı kendini bilmezler vatandaşları korkutan paylaşımlarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü kamuoyunu yanıltıcı yalan bilgiler paylaşanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 23:56:00 -
Emniyet Genel Müdürlüğü deprem provokatörleri için harekete geçti!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Düzce'de meydana gelen 6 şiddetindeki depremin şokunu yaşarken, sosyal medyada bazı kendini bilmezler, vatandaşları korkutan mesajlar paylaştı.

Gerçek dışı bilgilerle Düzceliler başta olmak üzere İstanbulluları kaygılandıran gerçek dışı paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları için harekete geçildi.

Yasal işlem başlatıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

"İtibar etmeyin"

EGM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23