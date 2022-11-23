Emniyet Genel Müdürlüğü deprem provokatörleri için harekete geçti!
Düzce'de meydana gelen 6 şiddetindeki depremden sonra, sosyal medyada bazı kendini bilmezler vatandaşları korkutan paylaşımlarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü kamuoyunu yanıltıcı yalan bilgiler paylaşanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Türkiye Düzce'de meydana gelen 6 şiddetindeki depremin şokunu yaşarken, sosyal medyada bazı kendini bilmezler, vatandaşları korkutan mesajlar paylaştı.
Gerçek dışı bilgilerle Düzceliler başta olmak üzere İstanbulluları kaygılandıran gerçek dışı paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları için harekete geçildi.
Yasal işlem başlatıldı!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
"İtibar etmeyin"
EGM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.