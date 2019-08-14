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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29 ilde dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 7-9 Ağustos tarihlerinde sokak satıcılarına yönelik 29 ilde yapılan operasyonlarda 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde ile 772 uyuşturucu hap ele geçirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29 ilde dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, narkotik birimlerince 7-9 Ağustos'ta 29 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde, 772 uyuşturucu hap ve 2 bin 631 kök kenevire el konuldu.

Ayrıca, 3 tabanca, 35 fişek, 2 hassas terazi ve 31 bin 885 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 138 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Emniyet

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