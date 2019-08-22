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Emniyet ekiplerine kritik uyarı: Biz müsaade etmiyoruz ama otogardan çıkınca alanlar var

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Biz otobüslerimize kapasitesinin dışında yolcu alınmasına asla müsaade etmiyoruz ancak otogardan çıkan bazı araçlar otobüsün her yerine yolcu alarak insanların hayatını tehdit ediyor." diyerek yetkililere şöyle seslendi: Polis ve Jandarma ekipleri yolcu otobüslerindeki denetimi arttırmalı."

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:48
Emniyet ekiplerine kritik uyarı: Biz müsaade etmiyoruz ama otogardan çıkınca alanlar var

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yaz tatili ve bayram dönüşleri sebebi ile seferlerdeki yolcu yoğunluğunun devam ettiğine dikkat çeken TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, yolculara bazı uyarılarda bulundu.

Yolcu yoğunluğunun çokluğu sebebi ile bazı otobüslerin merdiven basamakları ve Hostes koltuğuna da yolcu aldığını belirten Başkan Özcan, şunları söyledi:

"Biz otogarlarda buna kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bazı araçlar seyahate başlamak üzere otogardan ayrıldıktan sonra merdiven basamaklarına ve Hostes koltuklarına da yolcu alıyorlar. Bu durum insanların can ve mal güvenliğini ciddi ölçüde tehdit ediyor. Burada emniyet güçlerine büyük görev düşüyor. Polis bölgesinde polis, jandarma bölgesinde de asker seyahat eden otobüsleri daha sıkı denetlemeli. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüsler engellenerek onlara cezai işlem uygulanmalı."

Yolcu yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde korsan firmalarda da artış olduğuna dikkat çeken TOFED Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yolcular bir araya gelerek açılan minibüs seferleri ile seyahat ediyorlar. Bu seyahatler otogarlar dışında organize ediliyor. İstanbul Vatan Caddesi'nden korsan otobüs kaldırılıyor. Bu adamlar tek şöfor olarak yola çıkıyor ve minibüsleri bakımlı değil. Bu durum kazalara sebebiyet verebilir. İstanbul Esenler Otogarı'nda 343 kayıtlı firma var. Bu firmaların hepsinde T-1 Belgesi bulunuyor. Yolcularımızdan ricamız T-1 belgesi olmayan firmalardan bilet almamaları yönünde. Otogarlarımızdan kalkan otobüslerde iki şoför bulunur. Bu personellerin SRC'si Psikoteknik ve benzeri belgeleri var. Korsan kalkan araçlarda tek şoför olması ile birlikte hiçbir denetimleri yok."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:48
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. TOFED Genel Başkanı Birol Özcan
  4. TOFED
  5. otobüs firmaları
  6. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu

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