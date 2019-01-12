Emniyet düğmeye bastı! Taksicilere ceza yağdı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde eş zamanlı olarak “Taksi Uygulaması 2019/1" gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yazı açıklama yaptı

“Bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı konularında vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetlerden anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda; ticari taksi ve şoförlerine yönelik 11.01.2019 tarihinde 07:00/20:00 saatleri arasında 15 ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir) eş zamanlı olarak 846 noktada 2.137 personel ve 694 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2019/1” uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 6 bin 076 araç denetlendi

5326 Kabahatler Kanunundan 19 araç şoförüne 5.412 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 914 araç şoförüne 231.915 TL olmak üzere 933 araç şoförüne 237.327 TL para cezası kesildi.

Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alındı, 35 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1 aranan araç yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı, 94 adet araç trafikten men edildi, 202 gr eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi.”