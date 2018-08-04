Emmeyen bebek nasıl beslenir?

Anneler çoğu zaman bebekleri emsin diye çeşitli yollara başvurur ama bazen tüm çabalar sonuç vermez.

Bebek tüm çabalara rağmen sütü kabul etmiyorsa bebeği diğer besinlerle en doğru şekilde beslemek gerekmektedir.

Bu beslenme aylara göre farklılık göstermektedir.

Bebekler ilk üç ayda sadece sütle beslenmelidir. Eğer bebek anne sütünü alamıyorsa alternatif olarak inek, keçi, koyun sütü tercih edilmelidir.

Bebeklerin bu zamanlarda mideleri küçük olduğundan sütle doyabilmektedir.

Bunun yanında yoğurt da verebilirler. Kesinlikle mama verilmemelidir.

Dördüncü ayda süt ve yoğurdun yanında taze sıkılmış meyveler ve hafif sebze yemekleri yedirilebilir. Ancak çorbanın yağ ve tuz oranı çok az olmalıdır.

Beşinci aydan sonra süt, yoğurt, sebze çorbasının yanına meyve püreleri ve çok olmamak şartıyla haşlanmış yumurtanın sarısı verilebilir.

Altıncı ay itibari ile yumurta sarısı bir yumurtaya çıkartılabilir. Diğer tüm yiyeceklere ilave olarak bebeğiniz tarhana çorbası içebilir.

Pekmez yedirebilirsiniz ancak pekmezi meyve suyuyla karıştırmanız daha iyi olacaktır.

7. aydan sonra bebeğiniz yavaş yavaş küçük et parçaları, baklagil çorbaları, bütün yumurta yiyebilir.

8 ve 9. ayda bebek artık büyük olmayan, boğazında kalmayacak bütün yiyeceklerden yiyebilir.

Ancak yemeklerin mutlaka yumuşak ya da püre halinde olması gerekmektedir.

NOT:

Evde meyvelerden yapacağınız püreler, meyve suları hazır mamalardan her zaman daha sağlıklıdır ve mamalarla aynı görevi görmektedir.

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