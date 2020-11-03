Emmanuel Macron’un tiyatrosu! ‘Bunu anlamamak için aptal olmak lazım’

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İslam’ı ve Türkleri hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıdan dolayı Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." dedi.

Sosyal medya başta olmak üzere terör destekçileri yapılan saldırıdan Türkleri sorumlu tutarak provokasyona imza attı.

Sosyal medyada yayılan saldırı anının videosunda seslerini duyulan Türkler Mikail Özen ve saldırıda yaralanan Recep Tayyip Gültekin üzerinden, ‘saldırıyı Türkler yapıyor’ şeklinde binlerce küstah paylaşım yapıldı.

'Macron’un yaptığını anlamamak için aptal olmak lazım’

Saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘İslam küresel terörizmdir’ sözleri gündeme geldi.

Bir kullanıcı tarafından, ‘Macron, Avusturya’yı kendi safına çekmek için ilk hamlesini başkent Viyana’da gerçekleştirdi. Saldırıyı hangi örgüt üstlenirse bilin ki o örgüt Fransa’nın emrindedir’ yorumu yapıldı.

Diğer bir kullanıcı ise, ‘Viyana’daki tiyatroyu Macron’un yaptığını anlamamak için aptal olmak lazım’ dedi.