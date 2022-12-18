Emmanuel Macron şekilden şekle girdi
Fransa ve Arjantin arasında oynanan 2022 Dünya Kupası final maçını izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şekilden şekle girdi.
Dünya Kupası finalini izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 90 dakika boyunca yaşadıkları, kameralara yansıdı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi.
Arjantin ile Fransa arasındaki final maçı, bugün saat 18:00'de başladı.
Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanan Dünya Kupası finalini izleyenler arasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yer aldı.
Güler yüzle başladı
Kupanın sahibinin belli olacağı maça güler yüzle başlayan Macron'un, ilerleyen dakikalarda yüz ifadesi değişti.
Fransa geriye düşünce yüzü düştü
Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti.
Gollerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'nın Emmanuel Macron'un mutsuz ve tedirgin anları kameralara yansıdı.
Mbappe'nin gollerin ardından sevindi
Maçın ilerleyen dakikalarında Kylian Mbappe, mücadelenin 80'inci ve 81'inci dakikalarında topu filelerle buluşturdu.
Mbappe'nin gollerin ardından Emmanuel Macron'un sevinç görüntüsü, kameralara yansıdı.