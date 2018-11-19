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Emmanuel Macron: Küresel kaosu önlemek için Avrupa birleşmeli

ABD Başkanı Donald Trump'la Avrupa ordusu planı nedeniyle çatışan Fransa lideri, Almanya ziyaretinde "Avrupa büyük güçlerin oyuncağı olamaz. Avrupa'nın dünyayı kaosa sürüklenmekten alıkoyma yükümlülüğü var" açıklamasını yaptı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:45
Emmanuel Macron: Küresel kaosu önlemek için Avrupa birleşmeli

Berlin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya parlamentosuna yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirterek "Avrupa'nın dünyayı kaosa sürüklenmekten alıkoyma yükümlülüğü var" dedi.

Almanya'nın savaş kurbanlarını anma gününde ülkeyi ziyaret eden Macron, "Avrupa büyük güçlerin oyuncağı olamaz" dedi.

Daha bütünleşmiş bir Avrupa Birliği isteyen Macron, Eylül ayı sonunda yaptığı açıklamada Avrupa vizyonunun bir parçası olarak ortak AB savunma gücü kurmayı, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında daha fazla iş birliği hedeflediğini açıklamıştı.

Macron AB'nin ABD'ye bağımlılığının azaltacağını savunduğu "Avrupa Ordusu" için Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de destek istiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca teknoloji devlerine de yeni vergiler getirmek istiyor.

Almanya Başbakanı Merkel, Macron'un bazı önerilerine üstü kapalı olarak destek verse de daha entegre bir AB fikri Almanya'da siyasi tartışma konusu.

'Gerçek gücümüz birlikten geliyor'

Macron Alman parlamenterlere yönelik konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizi engellemeye çalışan birçok güç var, tartışmalarımıza karışıyor, liberal demokrasilerimize saldırıyor ve bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar."

Bu küresel düzende gücümüzün, geçrek gücümüzün birliktelikten geldiğinin farkında olmalıyız."

Birlik fikrinin korkutucu olabileğini bildiğini ve ülkelerin bütçelerini ve karar mekanizmalarını paylaşmaları gerekebileceğini söyleyen Macron, "Peki kilitlenerek durmak bundan daha mı iyi?" diye sordu.

Merkel, Macron'un konuşmasının Almanya-Fransa iş birliğinin Avrupa bağlamında öneminin altını çizen "etkileyici" bir konuşma olduğunu belirtti ve "Bir kavşakta olduğumuzu söylediniz... Ben de tam olarak bunu görüyorum. Savaştan sonra doğmuş olan kuşaklar, aldığımız derslerden sorumludur" dedi.

Almanya ve Fransa liderleri Macron'un konuşması sonrası yaptıkları görüşmede göç, savunma iş birliği ve dijital şirketler için vergi sistemlerini konuştu.

Öte yandan Fransa Maliye Bakanlığı yetkilileri, iki ülkenin bugün limitli bir ortak euro bölgesi bütçesi planı açıklamasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:45
  1. Ordu
  2. Almanya
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