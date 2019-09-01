0553 313 94 23

Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu yeni golcüsü Emmanuel Adebayor ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:56
Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu yeni golcüsü Emmanuel Adebayor ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.


Geçtiğimiz hafta başı Kayseri’ye gelen ve 3-4 antrenman yapanAdebayor oynanan Galatasaray maçında sahaya ilk on birde çıktı. İlk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu sahada kaldığı sürede oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.


85.dakika oyundan kalan Adebayor oynadığıfutbolla dikkat çeken Adebayor hazır görüntüsü ile takdir topladı.85.dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu’na bırakan Emmanuel Adebayor oyundan çıkarken taraftar tezahüratlarda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Yemen'de "hapishaneyi vurmadık" açıklaması
    1. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    2. Trabzon Valisi Ustaoğlu’ndan Vali..
    3. Maganda kurşunu zanlısı muhtar..
    4. Adıyaman’da kaçak içki operasyonu
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüne..
    6. Hacıların dönüşleri sürüyor
    7. Tavandaki gider borusunu tamir ederken..
    8. Üzerine ağaç dalı düşen orman işçisi..
    9. Yol kenarında çıkan yangın, fıstık..
    10. Başkan Pekmezci, ÇOKAB toplantısına..
    11. Erdoğan: "Şeker kotalarını..
    12. Gider borusunu tamir ederken düşüp öldü
    13. Suudiler hapishaneyi hedef aldı!..
    14. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    15. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    16. Mustafa Kemal Atatürk’ün Suşehri’ne..
    17. Türkiye'deki Yemenliler BAE'yi..
    18. Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    20. Polonya’da İkinci Dünya Savaşı anma..
    21. Sürücülerin yol talebi
    22. Minik Kaan’dan Foça’ya zafer kupası
    23. Karabük'teki düğünde maganda kurşunu..
    24. Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar alım..
    26. Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye geliyor
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya..
    28. Konya metrosu ne zaman yapılacak? 
    29. Sandıklı’da 4 araç kazaya karıştı
    30. Yol kontrollerinde 50 kişi yakalandı,..
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak