Emlakçıların akılalmaz oyunu ortaya çıktı

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların bu hakkı kazanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan en önemlileri Türkiye'de en az 250.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alması ve 3 yıl boyunca satmaması, diğeri ise bankada en az 500.000 dolar değerinde mevduat hesabında 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla para bulunması.

Emlakçılardan akılalmaz oyun

Bunu avantaja çevirmek isteyen bazı emlakçıların akılalmaz bir oyunu ortaya çıktı. Bazı emlakçıların Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılarla anlaşarak, kendi malları olan evleri 250.000 dolara satılmış gibi gösterdiği, 3 yıl sonra konutu tekrar geri aldığı ve bunun karşılığında 30 ila 60 bin dolar arasında komisyon aldıkları ortaya çıktı.