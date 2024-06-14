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Gündem Emlakçı Mansur başkenti satıyor
Gündem

Emlakçı Mansur başkenti satıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-14 10:26:00 -
Emlakçı Mansur başkenti satıyor

Göreve geldiği günden bu yana belediye bütçesini konserlerle heykellerle sıfırlayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş satış yapmaya doymadı.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Daha önce belediyeye ait onlarca konut, dükkân ve arsa vasfındaki mülkü yok pahasına elden çıkararak yaklaşık 25 milyar TL’lik taşınmaz satışı gerçekleştiren ve yerel seçimlerden sonra mazbatayı alır almaz 27 adet mülkü satan Yavaş, şimdi de mülkiyeti Maliye Hazinesine ve belediyeye ait taşınmazları satmaya başladı. Yavaş, 27 Haziran’da Gölbaşı, Çubuk, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde toplam 130 bin m²’lik sanayi, özel sağlık tesis alanı, Akaryakıt istasyonu ve konutu 360 milyon 120 bin TL’lik muhammen bedelle satacak.

İşte Yavaş’ın elden çıkaracağı milyonluk arsalar:

* Çubuk Yazır’daki 190786/10, 190795/4, 190800/5, 190801/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14, 190802/6/7, 190803/2/3/7, 190804/2/3 ada ve parsellerde bulunan sanayi alanlarını 173 milyon 550 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

* Çankaya Dodurga’da bulunan ve mülkiyeti ABB ve Maliyeye ait olan 29806 ada 2 numaralı parseldeki 3 bin 773 m²’lik akaryakıt alanını 71 milyon 690 bin TL bedelle satılacak.
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* Etimesgut Yukarıyurtçu’da mülkiyeti ABB’ye ait 49561 ada ve 2 numaralı parselde bulunan 850 m²’lik konut alanını 2 milyon 125 bin TL muhammen bedelle elden çıkaracak.

* Belediyenin satışa çıkardığı arazilerden biri de Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi’ndeki mülkiyeti ABB’ye ait olan sağlık tesisi imarlı arsa oldu. Yavaş 7 bin 500 m²’lik arsa için 112 milyon 755 TL muhammen bedel biçti. Arsanın üzerinde beş kata kadar imar izni bulunuyor.

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Ekrem İstanbulu batırdı satıyor Mansur Ankarayı batırdı satıyor... Yıllardır yapılan bu haberlere hükümet herhangi bir yaptırım denetim uygulamıyor demekki hepsi yalan haber iftira yoksa başka açıklaması yok.
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