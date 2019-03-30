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EmlakBank, Türkiye inşaat sektörüne kalıcı çözümler sunmak hedefi ile yola yeniden çıkıyor

EmlakBank, yapı malzemeleri üreticileri, kullanıcıları ve nihai gayrimenkul alıcılarından oluşan inşaat sektörünü en iyi noktaya taşıyacak, yerel endüstriyel üretimi geliştirecek finansal çözümleri sunan bir banka olmayı ve sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:49
EmlakBank, Türkiye inşaat sektörüne kalıcı çözümler sunmak hedefi ile yola yeniden çıkıyor

Gelişmiş ülkelerin kalkınma planlarındasanayinin önemli bir yer tuttuğunu belirten EmlakBank Genel Müdür Deniz Aksu, “Üretim ve ekonomik büyümenin en önemli ihtiyacı teknolojik imkanları olan tesisler ve nitelikli iş gücüdür. Üretim tesislerinin veya organize sanayi bölgelerinin inşa edilmesi inşaat sektörü için önemli bir iş sahasıdır.Ekonomimiz için çok önemli bir yeri olan inşaat sektöründe, ithal edilen veya ithal girdi ile üretilen mallarda üretimi yurt içine ne kadar çekebilirsek o oranda önemli bir işi başarmış olacağız” dedi.

İnşaat sektörüne yerli üretimle girdi sağlayan, yapı malzeme ve ekipmanı üreticileri, asansör ve yürüyen merdiven üreticileri gibi önemli sanayii temsilcileriyle, ilgili dernek ve birliklerle görüşmeler yaptıklarını belirten Aksu, önümüzdeki hafta itibarıyla yerel imalat endüstrisinde yer alan iki ana dal olan“Özel ve endüstriyel üretimin önemi ve sürdürülebilir finansman modelleri” konulu çalıştay takvimini başlatacaklarını söyledi.

Hem reel sektöre hem finans sektörüne destek olmak için piyasaya girdiklerini dile getiren Aksu, hedeflerinişöyle anlattı: “Uzun vadede vatanımızın ve milletimizin faydasına olacak işlere odaklanacağız. Yapı malzemeleri üretici ve kullanıcıları ile yerel endüstriyel üretimin sürdürülebilir finansmana erişimi, üzerinde çalışacağımız önemli konulardan biri olacak. İkinci konumuz ise mevcut emlak stoklarının doğru fiyatlanması için varlığa dayalı finansman modellerinin geliştirilmesi ve bu modellerin ihtiyaca uygun çözümlerle yapılandırılmasıdır. Diğer bir konumuz ise, kentsel dönüşümün tüm türlerinin fonlanması olacaktır. Birlik olmalıyız, beraber olmalıyız ve ülkemizin gücüne güvenmeliyiz.”

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:49
  1. EmlakBank

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