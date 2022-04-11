Emlak verisi 1. taksit son ödeme tarihi 2022! Emlak vergisi nasıl ödenir?

İşyeri, ev, dükkan veya arsa sahibi olan her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin 2021 ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her sene Mart ayında ödemeleri başlanan emlak vergisinin son ödeme tarihi emlak vergisi mükellefleri tarafından merak ediliyor. İsteyen kişiler bu tarihe kadar tek seferde isimlerine tahakkuk eden emlak vergisi rakamını tek bir seferde peşin olarak ödeyebilirken, peşin ödeme yapmak istemeyen kişiler için ise 2 eşit taksit halinde ödeme yapma imkanı da bulunuyor.

2022 emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksit halinde de ödenebiliyor. Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart tarihinde başladı. Bu tarih 31 Mayıs 2022'e kadar devam ediyor.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

İkinci taksitleri kasım ayında ödenen emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek.

Emlak vergisi 2022 ne kadar?

Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi.

Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi. Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6'lık oran belirlendi. Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplandı.