Mayıs ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ‘Emlak Vergisi’ geliyor. Peki, emlak vergisi 1.taksit son ödeme tarihi geçti mi? Emlak vergisi nereden ne zamana kadar ödenir?

Emlak vergisi nedir?

Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.

Emlak vergisi son ödeme günü ne zaman? Emlak vergisi ilk taksit ne zaman bitiyor?

Mayıs ayının son günlerine yaklaşılırken pek çok kişi emlak vergilerinin ne zamana kadar ödenmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Emlak vergileri iki taksit olarak ödeniyor. İlk taksitler mart ayıyla birlikte ödenmeye başladı. 1.taksitlerin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2022... Emlak vergisi ikinci taksitleri ise Kasım 2022'de alınmaya başlayacak.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından, e Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden ödenebiliyor. Arzu edenler emlak vergisi mayıs ayında tek seferde ödeyebiliyor.

TC kimlik numaranız ve şifrenizle e Devlet’e giriş yapıp “Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama” sayfasını bulabilirsiniz. Buradan ödemelerini online olarak tamamlayabilirsiniz. Emlak vergisi ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ayrıca ödemeyi eft ya da havale ile de yapmanız mümkün.