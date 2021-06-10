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Ekonomi Emlak vergisi ödemeden satış olur mu? Emlak vergisi ödemeden ev satılır mı?
Ekonomi

Emlak vergisi ödemeden satış olur mu? Emlak vergisi ödemeden ev satılır mı?

Vergi borcu olan tapu devri yapabilir mı? Emlak vergisi borucu olan ev satılır mı? Emlak vergi borcu olan ev alınır mı? Vergi borcu olan tapu devri yapabilir mı? soruları ev alacak ya da ev satışı yapacaklarca merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:33:00 - 2021-06-10 13:34:23
Emlak vergisi ödemeden satış olur mu? Emlak vergisi ödemeden ev satılır mı?

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme emlak borcu bulanan evlerin satışını da ilgilendiriyor.

Emlak vergisi borcu bulunan evin satışı yapılır mı?

Yasa tasarısı içinde yer alan bir madde de emlak vergisini ilgilendiriyor. Emlak vergisi borcu bulunan ev ve binaların satışı yapılamayacak. Emlak Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmayacak.

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