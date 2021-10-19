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Ekonomi Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne zaman nereden ödenir?
Ekonomi

Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne zaman nereden ödenir?

Emlak vergisi öde online | Emlak vergisi her yıl iki taksit olarak ödeniyor. Emlak vergisi birinci taksitleri 2021 yılının mayıs ayında alındı. Yıl onuna yaklaşılırken emlak vergisi ikinci taksitlerinin ne zaman nasıl ödeneceği araştırılmaya başladı. Emlak vergisi 2.taksit ne zaman ödenir? Emlak vergisi internetten ödenir mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 14:05:00 -
Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne zaman nereden ödenir?

2021 yılının son aylarına yaklaşılırken pek çok kişi emlak vergilerinin ikinci taksitinin ne zaman nasıl nereden ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi ayın kaçına kadar ödenecek?

Emlak vergisi nedir?

Kişinin sahip olduğu arsa ya da bina üzerinden alınan vergi türüne emlak vergisi denir.

Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne zaman nereden ödenir?

Emlak vergisi her yıl iki taksit olarak ödeniyor. İlk taksit 1-31 Mayıs tarihlerinde ödeniyor. Emlak vergisi ikinci taksiti ise 1-30 Kasım tarihleri arasında ödeniyor.

Emlak vergisi belediyelerden, banka şubelerinden, internet bankacılığından, e Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden ödenebiliyor. Arzu edenler emlak vergisi mayıs ayında tek seferde ödeyebiliyor.

TV kimlik numaranız ve şifrenizle e Devlet’e giriş yapıp “Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama” sayfasını bulabilirsiniz. Buradan ödemelerini online olarak tamamlayabilirsiniz. Emlak vergisi ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ayrıca ödemeyi eft ya da havale ile de yapmanız mümkün.  

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