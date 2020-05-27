Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ödemesi son gün ne zaman?

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.

Emlak vergisi ödemesi son gün ne zaman?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 1 Haziran.

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödeniyor, birinci taksitin Mayıs, ikinci taksitin Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle Mayıs başında birinci taksit ödeme süresi başladı. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödeniyor.

Keza, işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin de emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi zorunlu. Konutlara ait çevre temizlik vergisinin tahsil şekli ise farklı, bu vergiler su faturalarına ilave edilmek suretiyle tahsil ediliyor. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacağını bu vesileyle belirtelim.

Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi miktarlarını bildirmedikleri için vatandaşlara tavsiyemiz, ödenmesi gereken vergiyi belediyeden öğrenip kontrol etmeleri, sonra vergiyi ödemeleridir. 2019'da vergi ödemiş olanlar bunu yüzde 11,29 artırarak ( yani 2019 yılı vergisini 1,1129 katsayısı ile çarparak) bu kontrolü kolayca yapabilirler.

Emlak vergisi gecikme zammı ne kadar?

Emlak Vergisi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.