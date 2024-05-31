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Ekonomi Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde bugün son gün
Ekonomi

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

Yeniakit Publisher
2024-05-31 09:20:00 -
Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde bugün son gün. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemeleri yüz yüze veya e-devlet üzerinden yapabiliyor.

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme için bugün son gün.

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

BU YIL SATIN ALINAN MÜLK İÇİN VERGİ YOK

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor.
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Belediyelerin internet sitelerinden ya da e-devlet'ten ödenebilecek

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

KİMLER ÖDEMEYECEK?

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf. Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor.

Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

GEÇİRİLEN NE HİKMETSE EV SAHİPLERİ OLUYOR.KİRACIYA DEDİM Kİ İSTERSEN EVİN TAPUSUNUDA VEREYİM DEDİM İYİ OLUR DEDİ.EĞER DEVLET %500 KİRA ORANI DESEYDİ KUYRUĞUNU KISTIRIRLARDI,%25 OLUNCA DEVLETTEN YANA FIRSATÇILIK YAPIYORLAR.ALLAH TÜM KİRACILARA EV NASİP ETMESİN ,İÇİNDE GRAM İYİLİĞİ OLANLAR HARİÇ.
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