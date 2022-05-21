Emlak uzmanından önemli uyarı: Arsa ve arazileri birbirine karıştırmayın!

TUİK verilerine göre Şanlıurfa'da nisan ayında konut satışlarının düştüğünü ifade eden Şanlıurfa Eski Emlakçılar Odası Başkanı Fatih Topal, arpa hasadı ve cumhurbaşkanının konut kredileri ile ilgili açıklamasının ardından konut satışlarının artacağını ifade etti.

Şanlıurfa'da vatandaşların genellikle Karaköprü ilçesinde konut tercih ettiğine vurgu yapan Topal, burada konut fiyatlarının bu bölgede diğer bölgelere göre yüksek olduğunu belirtti.

Bazı art niyetli insanların arsa adı altında tarım arazilerini hisseli olarak sattığını vurgulayan Topal, arsa alacaklara uyarılarda bulundu.

'Şanlıurfa'da Nisan ayında konut satışları düştü'

TUİK verilerine göre, Şanlıurfa'daki konut satışı ile ilgili değerlendirmede bulunan Topal, "TÜİK verilerine bakacak olursak Türkiye'de Nisan ayında konut satışları yaklaşık yüzde 38 artmışken; Urfa'da yaklaşık yüzde 11-12 düşüş oldu. Bunun nedenlerinden biri mevsimlik tarım işçilerinin dışarı gitmesidir. Gelir kaynağımız genelde tarım ürünlerinden dolayı girdiler olduğu için nisan ayında düşüş yaşandı. Dolayısıyla beşinci ayda özellikle arpa biçimiyle konut satışlarının artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayının kaybını da bu ayda kapatacağımıza inanıyoruz. Konut fiyatları, genelde konutları satan kişilerin el değiştirmesiyle ve yeni konutların tercih edilmesiyle beraber artıyor. Cumhurbaşkanımız geçenlerde konutlarla ilgili açıklama yaptı. İlk konut alanlara 0,99 ile kredi verilmesi bunları tetikleyeceğini düşünüyoruz. Özellikle son günlerde gelen müşterilerin arasında ilk kez ev alacaklar var. Karı koca çift maaşla rahatlıkla 2+1 ya da 1+1 daireleri fiyatı uygun olduğundan dolayı tercih ediyor. Özellikle 1+1 ve 2+1 evlerde büyük bir yoğunluk söz konusudur." şeklinde konuştu.

'Müşteriler genellikle Karaköprü'yü tercih ediyor'

Konut tercihinde tercih edilen bölgenin önemli olduğuna dikkat çeken Topal, "Müşteriler genellikle Karaköprü'yü tercih ediyor. Karaköprü'de 1+1 evler yaklaşık 450 bin lira ile 650 bin lira arasında değişiyor. 2+1 evler ise 650 bin ile bir milyon arasında değişiyor. Bu bölgelerde memurlar çift maaşla ya da daha fazla maaşla konut kredileri ve diğer seçeneklerden faydalanıyor. Bu bölgelere gücü yetmeyenler ise daha farklı bölgeleri tercih ediyor. Örneğin; Maşuk Mehmetçik ve Seyrantepe tercih ediliyor. Bu bölgeler de fiyatlar 350 bin ile bir milyon arasındadır. Buradaki fiyatlar Karaköprü'ye göre daha uygundur. Yine Devteşti, Bağlarbaşı ve Süleymaniye bölgelerindeki konutlar ise 300 bin lira ile 350 bin liradan başlıyor. Konuklu bölgesindeki fiyat ise yaklaşık 600-650 bin lira bandında 3+1 daire seyrediyor." diye konuştu.

'Kulaktan dolma bilgilerle alış veriş yapılırsa zor duruma düşülebilir'

Ev alacaklara önemli tavsiyelerde bulunan Topal, "Ev alacaklara kendi seçtikleri bölgeleri çok iyi araştırmalarını ve bu işi profesyonel olarak yapan meslektaşlarımızı tercih etmelerini tavsiye ederiz. Tek bir bölge ile yetindikleri takdirde maalesef kulaktan dolma bilgilerle alış veriş yapılırsa zor duruma düşülebilir. Ev seçerken de özellikle sosyal medyada değil de bölgeye inmeleri ve araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Seçim yapacakları bölgede de yine kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı, okul, sağlık ocağı ve ulaşıma dikkat etmelidirler. " ifadelerini kullandı.

'Arsa ve arazi birbiri ile karıştırılmamalıdır'

Bazı kişilerin arsa diye tarım bölgelerinde arazi alarak mağdur olduklarını ifade eden Topal, "Yatırımcıların artmasıyla beraber maalesef Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de dolandırıcılar ve kötü emelli kişiler var. Vatandaşlarımızın arsa ve arazileri karıştırmamaları gerekiyor. Arsa, inşaat yapılan bölgelerdir; araziler ise tarım bölgeleridir. Bazı kişiler arsa diye tarım bölgelerinde arazileri hisseli olarak alıyor. Tapular, tapu dairesinde veriliyor. Noterden satış aldığı takdirde yerin satışını almış gibi zannediyor. Bu duruma kesinlikle inanmasınlar. Tapu, muhakkak ki tapu dairesinden alınır. Noterdeki satış, satış değildir. Alıcı satışı fesh ettiği takdirde satış akdi gerçekleşmemiş olabilir. Vatandaşların bu duruma özellikle dikkat etmesini öneriyoruz. Son zamanlarda bu noktada çok şikâyetler alıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşları uyarıyoruz." diye konuştu. (İLKHA)