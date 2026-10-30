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Gündem Emlak ofisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Emlak ofisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
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Emlak ofisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli’de emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde bulunan emlak ofisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu Şeyhmuz Solhan (36) ile S.B. yaralandı.

 

 

Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyhmuz Solhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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