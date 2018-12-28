Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Emlak Konut'tan yurt dışı açılımı

"Kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde anlatabileceğimiz platformlarda yer almaya özen gösteriyoruz’’ diyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, önemli açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2018 Cuma 12:49
Emlak Konut'tan yurt dışı açılımı

MEHMET CANITATLI

Ülke ekonomisine sağladığı katkı ile gayrimenkul sektörünün yükselen değeri olan Emlak Konut GYO, yeni projelerinde yer alan daire ve ticari alanların yabancılara satışı için yurt dışındaki fuarlara odaklandı.

Emlak Konut GYO olarak dışa açılmanın her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörü için de önemli olduğunu dile getiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde anlatabileceğimiz platformlarda yer almaya özen gösteriyoruz’’ dedi. Bu doğrultuda yıl içerisinde Katar’da gerçekleşen Expo Turkey By Qatar ve Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM fuarına katıldıklarını ifade eden Gedikli, "Bunun yanında Almanya ve Hollanda’da gerçekleşen etkinliklerle oralarda yaşayan vatandaşlarımızla buluştuk. 2019 yılında da Katar’da gerçekleşecek Expo Turkey By Qatar, Almanya’nun Düsseldorf şehrinde gerçekleşecek Evim Türkiye ve Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek MIPIM fuarlarına katılmayı planlıyoruz. Bu tarz etkinlikler ülkemizin ve firmalarımızın bilinilirliğini artırmak, tanıtımına katkı sağlamak ve yeni bağlantılar kurma anlamında büyük önem taşıyor’’ şeklinde konuştu.

Düzenlemeler yarar sağladı

Kabinenin yaptığı düzenlemelere dikkat çeken Gedikli, "Türk vatandaşlığı kazanmak için yapılması gereken doğrudan yatırımın 250 bin dolara çekilmesi gibi yenilikler sayesinde ülke genelinde yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışı rakamları da son döneme göre artış gösterdi. Önümüzdeki süreçte ilginin çok daha yüksek boyutlara taşınacağını beklemekteyiz. 2019 yılında bizler de Emlak Konut olarak yurt dışında satış ve pazarlama konusundaki faaliyetlerimize hız kazandırmayı planlıyoruz. Yeni vatandaşlık düzenlemeleri, ekonomimizdeki sürdürülebilirliğin artması ile birlikte yabancıya satışlarda daha etkin bir satış politikası uygulayacağız" diye konuştu.

İlk adımda Arnavutköy Projesi

"2019 yılı ekonomimizde yeni dengelenmelerin yaşanacağı bir yıl olacaktır’’ diyen Hakan Gedikli, "Gerek dış gerekse iç gelişmelere bağlı olarak şirketimiz de tüm paydaşları için sürdürülebilir büyüme hedefine sağlam adımlar ile ilerleyecektir. 2019 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yeni değerleri ülkemize katacağız. Yine 2019’da Emlak Konut güvencesiyle üretip inşasına devam ettiğimiz projelerin bir kısmını daha sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz’’ mesajını verdi.  

Gedikli, şirket olarak öncelikli planlarını şöyle sıraladı:

2019 yılında bizi heyecanlandıran önemli projelerimizden biri ise THY ile birlikte geliştireceğimiz İstanbul Havalimanı’na da katkı sağlayacak 360 hektar alan üzerinde gerçekleştireceğimiz Arnavutköy Yerleşim Projesi’dir. Özgün ve yatay mimarinin örneklerini göreceğimiz bu proje şehircilik anlayışıyla çevresinin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de vizyonumuzda yer alan ‘Planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı şehircilik anlayışını, Uluslararası kriterlerde daha yukarıya taşıyarak, Dünyadaki sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasına girmek.’ hedefi doğrultusunda şirket olarak hareket etmeye devam edeceğiz.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:49
  1. İstanbul
  2. Emlak Konut GYO
  3. Emlak Konut
  4. Hakan Gedikli
  5. Expo Turkey By Qatar
  6. MIPIM fuarı
  7. Evim Türkiye
  8. Arnavutköy Yerleşim Projesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu
    1. Otomotivin patent lideri Anadolu Isuzu..
    2. Altın fiyatları
    3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    4. Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların..
    5. Ekrem son durağı Kadir Topbaş!..
    6. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı..
    7. Akdeniz'de kurtarılan 310 düzensiz..
    8. Emlak Konut'tan yurt dışı açılımı
    9. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    10. Sudan Ulusal Kongre Partisi: "Kamu..
    11. Bakan Pekcan Gaziantep Eximbank..
    12. Erkan Sözeri "performans ve duruştan"..
    13. MediaMarkt’ta indirimler, yeni yıl..
    14. İdrar testinde uyuşturucu çıkan..
    15. Akaryakıtta vergi kaçakları önlenmeli
    16. Albaraka Türk'ün Biyometrik İmza'sına..
    17. "Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız"
    18. Şanghay’da “Türkiye ve Çin: Uzun..
    19. "Bu kafayla bir daha aday..
    20. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 yaralı
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...