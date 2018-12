Emlak Konut'tan yurt dışı açılımı

MEHMET CANITATLI

Ülke ekonomisine sağladığı katkı ile gayrimenkul sektörünün yükselen değeri olan Emlak Konut GYO, yeni projelerinde yer alan daire ve ticari alanların yabancılara satışı için yurt dışındaki fuarlara odaklandı.

Emlak Konut GYO olarak dışa açılmanın her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörü için de önemli olduğunu dile getiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde anlatabileceğimiz platformlarda yer almaya özen gösteriyoruz’’ dedi. Bu doğrultuda yıl içerisinde Katar’da gerçekleşen Expo Turkey By Qatar ve Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM fuarına katıldıklarını ifade eden Gedikli, "Bunun yanında Almanya ve Hollanda’da gerçekleşen etkinliklerle oralarda yaşayan vatandaşlarımızla buluştuk. 2019 yılında da Katar’da gerçekleşecek Expo Turkey By Qatar, Almanya’nun Düsseldorf şehrinde gerçekleşecek Evim Türkiye ve Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek MIPIM fuarlarına katılmayı planlıyoruz. Bu tarz etkinlikler ülkemizin ve firmalarımızın bilinilirliğini artırmak, tanıtımına katkı sağlamak ve yeni bağlantılar kurma anlamında büyük önem taşıyor’’ şeklinde konuştu.

Düzenlemeler yarar sağladı

Kabinenin yaptığı düzenlemelere dikkat çeken Gedikli, "Türk vatandaşlığı kazanmak için yapılması gereken doğrudan yatırımın 250 bin dolara çekilmesi gibi yenilikler sayesinde ülke genelinde yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışı rakamları da son döneme göre artış gösterdi. Önümüzdeki süreçte ilginin çok daha yüksek boyutlara taşınacağını beklemekteyiz. 2019 yılında bizler de Emlak Konut olarak yurt dışında satış ve pazarlama konusundaki faaliyetlerimize hız kazandırmayı planlıyoruz. Yeni vatandaşlık düzenlemeleri, ekonomimizdeki sürdürülebilirliğin artması ile birlikte yabancıya satışlarda daha etkin bir satış politikası uygulayacağız" diye konuştu.

İlk adımda Arnavutköy Projesi

"2019 yılı ekonomimizde yeni dengelenmelerin yaşanacağı bir yıl olacaktır’’ diyen Hakan Gedikli, "Gerek dış gerekse iç gelişmelere bağlı olarak şirketimiz de tüm paydaşları için sürdürülebilir büyüme hedefine sağlam adımlar ile ilerleyecektir. 2019 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yeni değerleri ülkemize katacağız. Yine 2019’da Emlak Konut güvencesiyle üretip inşasına devam ettiğimiz projelerin bir kısmını daha sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz’’ mesajını verdi.

Gedikli, şirket olarak öncelikli planlarını şöyle sıraladı:

2019 yılında bizi heyecanlandıran önemli projelerimizden biri ise THY ile birlikte geliştireceğimiz İstanbul Havalimanı’na da katkı sağlayacak 360 hektar alan üzerinde gerçekleştireceğimiz Arnavutköy Yerleşim Projesi’dir. Özgün ve yatay mimarinin örneklerini göreceğimiz bu proje şehircilik anlayışıyla çevresinin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecekte de vizyonumuzda yer alan ‘Planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı şehircilik anlayışını, Uluslararası kriterlerde daha yukarıya taşıyarak, Dünyadaki sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasına girmek.’ hedefi doğrultusunda şirket olarak hareket etmeye devam edeceğiz.