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Emlak Konut’tan 190 bin liraya dükkân

Emlak Konut GYO, büyük bir kısmı İstanbul’da olmak üzere 3 ilde konumlanan 15 projesinde yer alan 199 ofis ile dükkânları satışa sundu.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
Emlak Konut’tan 190 bin liraya dükkân

Emlak Konut GYO, büyük bir kısmı İstanbul’da olmak üzere 3 ilde konumlanan 15 projesinde yer alan 199 ofis ile dükkânları satışa sundu. 12’i İstanbul’da, ikisi Kocaeli’nde biri de Nevşehir’de bulunan mülklerin fiyatı 190 bin liradan başlıyor. Anahtar teslimleriyle yatırımcılara kazanç kapısı olacak ofis ve dükkânların dağılımı ise şöyle:

Bahçekent Emlak Konutları’nda iki dükkan 20 ofis,  Batışehir projesinde 12 dükkan, Bulvar İstanbul’da iki dükkan bir cafe, Dumankaya Miks’te 17 dükkân 3 ofis, Emlak Konut Başakşehir Evleri’nde 20 dükkân, Emlak Konut Ispartakule’de 4 dükkân, Esenler Emlak Konutları’nda 9 dükkân, Körfezket 3’te 5 dükkan, Körfezkent Emlak Konutları 4’de 15 dükkân, Maslak 1453’te 37 ofis, Nevşehir Emlak Konutları’nda 22 dükkân, 20 ofis, Nidakule Ataşehir’de 5 dükkân, Park Yaşam Mavişehir’de bir dükkân, Stüdyo 24’te iki ofis, Unikonut Ispartakule’de iki dükkân.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
  1. Nevşehir
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Isparta
  5. Emlak Konut GYO

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