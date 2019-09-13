Emlak Konut: Galatasaray ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır" Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:



"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.