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Ekonomi

Emlak Katılım’dan İstanbul’a üç yeni şube

1.5 yıl önce hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:14:00 -
Emlak Katılım’dan İstanbul’a üç yeni şube

  Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar şubeleri ile İstanbul’da sekiz şubeye ulaşan Emlak Katılım, Türkiye genelinde ise şube sayısını 20’ye çıkardı. ‘’Hizmet portföyümüz genişliyor’’ diyen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Yurdumuzun dört bir yanında şubelerimizle müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz üç yeni şube ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk” dedi.

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