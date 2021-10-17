Emlak Katılım’dan çiftçilere ELÜS’le destek

İsmail Çoban

Banka, bu ürünüyle çiftçilerin faizsiz bankacılık prensiplerine uygun şekilde finansman ihtiyaçlarını karşılayarak tarım sektörüne destek sağlamayı hedefliyor.

Murabaha yoluyla finansman

Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için oluşturulan elektronik belge olan ELÜS karşılığında güncel borsa bedelinin yüzde 70’ine kadar, azami 12 ay vadeli TL cinsinden murabaha yoluyla finansman sağlanıyor. ELÜS teminatlı finansman kullandırımlarında mevcut durumda yüzde 5 olarak tahsil edilen BSMV oranı, yüzde 1 olarak uygulanıyor ayrıca KKDF muafiyeti bulunuyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni hizmetleriyle bir kez daha üreticinin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Üreticinin yanındayız

“Yeni ürünümüz olan ELÜS’te müşterilerimiz adına yatırım hesabı açılıyor. Ardından hesap bilgisi lisanslı depo işletmesine bildiriliyor. Müşterilerimiz depolanabilir tarımsal ürünlerini lisanslı depoya teslim edebiliyor. Lisanslı depo işletmesi tarafından yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda teslim alınan ürün karşılığı ihraç edilen ELÜS, müşterilerimizin yatırım hesabına aktarılıyor. Emlak Katılım olarak günün sonunda ihraç edilen ELÜS’ün teminata alınması suretiyle üreticilere fon kullandırmayı hedefliyoruz.”