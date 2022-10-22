Emlak Katılım'dan “Çevreci Araç Finansmanı”

Banka, ‘Çevreci Araç Finansmanı’nı devreye aldı. Bu finansman modeli sayesinde müşteriler, istedikleri elektrikli ya da hibrit araçlara 2 puan kâr payı indirimiyle sahip olabilecek.

Sürdürelebilir dünyaya destek

Emlak Katılım, istikrarlı büyümesini sürdürürken çevreci projelere de öncelik tanıyor. Yeni geliştirilen ‘Çevreci Araç Finansmanı’yla karbon salımı içten yanmalı motorlara sahip geleneksel taşıtlara göre çok daha az olan, doğa dostu elektrikli ya da hibrit araçların finansmanında özel avantaj sağlanıyor. Banka, cazip koşullarla elektrikli araç finansmanı ve hibrit araç finansmanı sunarak dünyanın sürdürülebilir atmosferine katkıda bulunmayı hedefliyor. Finansman kâr payı indiriminin sağlandığı yeni ürünle otomobil kullanıcılarının yakıttan da tasarruf etmesine imkân tanınıyor.

Cazip koşullar

Sıfır araçlar için aracın kesin fatura değeri 0-400.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 70’ine kadar ve maksimum 48 ay vadeyle, 400.000.01-800.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 50’sine kadar ve maksimum 36 ay vadeyle, 800.000.01-1.200.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 30’una kadar ve maksimum 24 ay vadeyle, 1.200.000.01-2.000.000 TL aralığında ise tutarın yüzde 20’si ne kadar ve maksimum 12 ay vadeyle elektrikli otomobil finansmanı ile hibrit taşıt finansmanı kullandırılıyor.