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Ekonomi Emlak Katılım’da "Altın Toplama Günleri" başlıyor
Ekonomi

Emlak Katılım’da "Altın Toplama Günleri" başlıyor

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - "Müşterilerimiz, altın toplama şubelerimize gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik, yüzük, kolye vb. her ayarda ziynet altınlarını getirebilecek. Müşterilerimiz getirdikleri altınları 24 ayar saf altın olacak şekilde hesaplarına yatırılabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:43:32 -
Emlak Katılım’da "Altın Toplama Günleri" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeyi hedefleyen Emlak Katılım, "Altın Toplama Günleri" ile hizmet vermeye başlıyor.

Emlak Katılım açıklamasına göre, firma müşterileri altın toplama günü olan şubelere getirecekleri gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik, yüzük, kolye gibi her ayarda ziynet altınlarını alarak hesaplarına 24 ayar saf altın olacak şekilde yatırabilecek.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Emlak Katılım, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması hem tasarruf sahiplerinin hem de Türkiye’nin kazanması amacıyla altın toplama günlerini başlatıyor. Fert ve toplum menfaatlerini birlikte gözeterek yürüttüğü çalışmalara yenisini ekleyen Emlak Katılım, altın toplama günleri sistemiyle bireysel ve kurumsal müşterilerinin tasarruflarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı ve finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

- "150 bin liraya kadar olan altın hesaplarına TMSF güvencesi sunuluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, katılım bankası olarak ana yapıtaşlarından birisinin tasarruf olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de en az üç bin ton olduğu öngörülen yastık altındaki altınların parasal karşılığı milyarlarca dolara denk geliyor. Bu kadar yüklü miktarın atıl durması dış finansmana bağımlılığı artırırken, ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açıyor. Emlak Katılım olarak başlatacağımız altın toplama günleri ile müşterilerimiz, altın toplama şubelerimize gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik, yüzük, kolye vb. her ayarda ziynet altınlarını getirebilecek. Müşterilerimiz getirdikleri altınları 24 ayar saf altın olacak şekilde hesaplarına yatırılabilecek."

Sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi veren Bayraktar, "Ziynet altınlar, hizmet alınan altın rafinerisi eksperleri tarafından kontrol edilecek. Kontrol edilen altınların 995/1000 gram saf altın karşılıkları hesaba yatırılacak. Altınlar cari hesaba ya da Altın Katılma Hesabına yatırılarak kazanç elde edilecek. Altın hesapları, gerçek kişiler için 150 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında tutulacak." ifadelerini kullandı.

Altın toplama günü düzenlenecek şubeler ise "emlakkatilim.com.tr" üzerinden duyurulacak.

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