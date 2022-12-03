Emlak Katılım’a bir ödül daha

Banka, 80 şubesi ve bin 231 çalışanıyla üretmeye, sektöre benzeri olmayan ürünler ile hizmetleri kazandırmaya devam ediyor. Ülke ekonomisine katkı sunan; sektörlerin faydalarına olacak tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Uluslararası ekonomi/finans dergisi olan Turcomoney’nin geleneksel ‘Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar’ ödüllerine de damgasını vurdu. ‘Yılın Katılım Bankası’ ödülüne lâyık görüldü. Emlak Katılım Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kara, Türkiye’nin en genç katılım bankası olarak 3 yılda 100 milyarı aşan bir aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirtti. Kara, “En büyük hedeflerimizden olan reel sektörü destekleyecek çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Turcomoney Jürisi de kısa zamanda elde ettiğimiz bu başarı vesilesiyle ‘Türkiye’ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri’ kapsamında Emlak Katılım’ı ‘Yılın Katılım Bankası’ ödülüne lâyık gördü, teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.