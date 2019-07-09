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Emlak Katılım yeni bir soluk getirecek! Gayrimenkul alanındaki çıkmazlara finansal çare

Varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan Emlak Katılım Bankası, konut üreticisi firmalarla irtibatını güçlü bir şekilde ilerletip, sektördeki çıkmazlara çare olmayı hedefliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 10:45
Emlak Katılım yeni bir soluk getirecek! Gayrimenkul alanındaki çıkmazlara finansal çare

Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, faaliyete geçtikleri günden itibaren Türkiye’nin 7 bölgesinde minimum 15 şube açmak için girişimlerde bulunduklarını belirterek, gayrimenkul sektörüne ve diğer paydaşlara yeni bir soluk getirmek için de çalıştıklarını söyledi. Mayıs ayı sonu itibariyle 14 geliştiricinin stokları için çalışma başlattıklarını hatırlatan Aksu, sayının 27’ye kadar çıktığını kaydetti. Proje geliştirici firma sayısı konusunda bir sınırlarının olmadığı dile getiren Aksu, konut stoku için belirledikleri temel kriterin ise kat mülkiyeti tapusunun bulunması olduğunu vurguladı. 

Beklenti hangi yönde?

Emlak Katılım Bankası’nın konut finansmanı kullandırması konusunda takvimin açıklanmasını bekleyenler ise en çok bankanın diğer bankalara göre sunacağı farklı imkânları merak ediyor. Beklenti ise Emlak Bankası Katılım Bankası’nın satılacak konutu önce kendi havuzuna alıp ardından tüketiciye taksitlerle satması yönünde. Bankanın 120 aya kadar vade seçeneği sunması beklentisinde olan yüklenici firmalar, stoklarının sağlıklı bir şekilde eritilmesini istiyor. Bankanın, satışa sunulacak konut değerinin  yüzde 80’ine kadar finansman sağlaması ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) masraflarından muaf olarak konut kredisi kullandırması halinde beklentilerin karşılanabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yabancılara konut finansmanı kapsamında da 10 yıla kadar vadenin uygulanması halinde piyasaya bir canlılığın geleceği beklentisi de hâkim.

Bugüne kadar neler yaptı neleri hedefliyor?

l Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan tek şubeyle 1.5 ayda 1 milyar lira para toplama başarısını gösteren Emlak Katılım Bankası’nın orta vadeli şube sayısı hedefi 75 olarak belirlendi.

l 72 ürün geliştiren banka yönetimi, gayrimenkulde yeni bir modeli devreye almaya hazırlanıyor. Genel Müdür Deniz Aksu, bu amaçla birçok ülkedeki uygulamayı da mercek altına aldı. Devreye girecek ola modelde arsanın maliyet içindeki payı yüzde 20-30 olacak. Yüzde 30’u geçmeyecek. Arsa sahibi, proje geliştirici, inşaat malzemesi üreten ve satan ile konut alıcısı ve banka arasında gelişecek süreçte tüm tarafların hakları korunacak.

l Tedarik zinciri finansmanına benzer bir formülle ilerleyecek olan modelle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Deniz Aksu, modelin başarıyla uygulandığı Polonya’da incelemelerde bulundu. Proje geliştiricilerle mesai harcayacak olan banka, arsada teknik süreci takip edip kat irtifaklarının oluşturulması şartıyla fon kullandırıp kâr payı alacak.

l Uygulanacak modelle gayrimenkulde fiyat balonu da engellenmiş olacak.

l Kurulacak olan gayrimenkul yatırım fonu ile sektöre ve ekonomiye katkı sağlanacak. 

l Kentsel dönüşümde de yer alacak olan Emlak Katılım Bankası öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği çerçevede mevcut binaların iyileştirilmesine odaklanacak.

l Banka yönetiminin geleceğe dönük projelerinden birisi de SPK’dan izin alındığı takdirde zekât fonu kurmak. Fon ile hiç ev alamayacak vatandaşlara konut edinmeleri konusunda destek verilecek.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:45
  1. İstanbul
  2. Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu
  3. Türkiye
  4. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)
  5. Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
  6. Emlak Katılım Bankası

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