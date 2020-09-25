Emlak Katılım şube yatırımlarını sürdürüyor! İstanbul’da beş yeni şube hizmete açıldı

Akit Ekonomi

Gerek şube ağı gerekse dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, İstanbul’da beş yeni şubesinin açılışını yaptı. Şubeleşme anlamında adımlarını hızlandıran ve yıl sonu hedefini 50’ye çıkaran Emlak Katılım, Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubeleriyle İstanbul’da 14, Türkiye genelinde ise 29 şubeye ulaştı.

Hedef büyüttük

Şube yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Ülkemizin güçlü ekonomik konumuna güveniyoruz. Bu minvalde yatırımlarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Şubelerimiz bu yatırımların önemli bir parçası. Açtığımız her bir şube ile sadece müşterilerimize ulaşmış olmuyoruz, aynı zamanda ekonomiye ve istihdama katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bu anlayışla şube sayısında hedefimizi büyüttük. 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50 olarak belirledik. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Fiziki olarak bizim için elzem olan her noktada şubelerimizle yer almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda İstanbul’da hizmete sunduğumuz Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emlak Katılım hizmetleri Türkiye’nin her köşesinde

Emlak Katılım’ın şube ağını genişletirken dijital kanallarını geliştirmeyi de sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları aktardı: “Yaşadığımız pandemi süreci sektörümüzde hizmet anlayışını farklı bir noktaya taşıdı ve dijital kanallarla sunulan hizmetler öne çıktı. Emlak Katılım olarak bu konuda süregelen çalışmalarımızda istediğimiz noktaya geldik ve Emlak Katılım e-şube’yi hizmete sunduk. E-şube sayesinde müşterilerimiz şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine ellerinin altında ulaşabiliyorlar. Genişleyen fiziksel şube ağımız ve e-şubemizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

29 şubeyle hizmet veriyoruz

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.