  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emlak Katılım şube yatırımlarını sürdürüyor! İstanbul’da beş yeni şube hizmete açıldı
Ekonomi

Emlak Katılım şube yatırımlarını sürdürüyor! İstanbul’da beş yeni şube hizmete açıldı

Yaklaşık bir asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle hizmetlerini sürdüren Emlak Katılım, şube yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’da beş yeni şubesini hizmete sunan Emlak Katılım, Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubeleri ile İstanbul’da 14, Türkiye genelinde ise 29 şubeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:16:00 -
Emlak Katılım şube yatırımlarını sürdürüyor! İstanbul’da beş yeni şube hizmete açıldı

Akit  Ekonomi

Gerek şube ağı gerekse dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine hizmet sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, İstanbul’da beş yeni şubesinin açılışını yaptı. Şubeleşme anlamında adımlarını hızlandıran ve yıl sonu hedefini 50’ye çıkaran Emlak Katılım, Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubeleriyle İstanbul’da 14, Türkiye genelinde ise 29 şubeye ulaştı.

Hedef büyüttük

Şube yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Ülkemizin güçlü ekonomik konumuna güveniyoruz. Bu minvalde yatırımlarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Şubelerimiz bu yatırımların önemli bir parçası. Açtığımız her bir şube ile sadece müşterilerimize ulaşmış olmuyoruz, aynı zamanda ekonomiye ve istihdama katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bu anlayışla şube sayısında hedefimizi büyüttük. 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50 olarak belirledik. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Fiziki olarak bizim için elzem olan her noktada şubelerimizle yer almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda İstanbul’da hizmete sunduğumuz Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

Emlak Katılım hizmetleri Türkiye’nin her köşesinde

Emlak Katılım’ın şube ağını genişletirken dijital kanallarını geliştirmeyi de sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları aktardı: “Yaşadığımız pandemi süreci sektörümüzde hizmet anlayışını farklı bir noktaya taşıdı ve dijital kanallarla sunulan hizmetler öne çıktı. Emlak Katılım olarak bu konuda süregelen çalışmalarımızda istediğimiz noktaya geldik ve Emlak Katılım e-şube’yi hizmete sunduk. E-şube sayesinde müşterilerimiz şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine ellerinin altında ulaşabiliyorlar. Genişleyen fiziksel şube ağımız ve e-şubemizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

29 şubeyle hizmet veriyoruz

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar
Gündem

Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar

Tutuklu bulunan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin tahliye edildiği bildirildi.
Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı