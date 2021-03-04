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Ekonomi Emlak Katılım iki şube daha açtı
Ekonomi

Emlak Katılım iki şube daha açtı

Emlak Katılım, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:38:00 -
Emlak Katılım iki şube daha açtı

Banka, son olarak İstanbul Osmanbey ve Kayseri Organize Sanayi şubelerini de hizmete sundu.

Hayırlı uğurlu olsun

Şube sayısını İstanbul’da 27’ye; Türkiye genelinde ise 58’e taşıyan Emlak Katılım’ın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, istikrarlı bir şekilde büyümekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bayraktar, şunları ifade etti: “Osmanbey ve Kayseri Organize Sanayi şubelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. İki şubemizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Emlak Katılım olarak insanı odağa alan sürdürülebilir bir hizmet modeliyle hem çevreye hem de insana katılım bankacılığı etik ilkeleri ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretmeyi planlıyoruz.”

E-Şube devrede

Dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine de uygun olarak hareket eden Emlak Katılım tarafından Eşube devreye alındı. E-şube, müşterilerin tüm bankacılık işlemlerini dijital ortamdan gerçekleştirmelerine imkân tanıyor. Yakın zamanda hizmete sunduğu CepPOS uygulamasıyla cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren Emlak Katılım, işletmelere kolaylık sunarak müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartından saniyeler içinde ödeme alabilmelerini sağlıyor.

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