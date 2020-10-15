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Ekonomi Emlak Katılım Aksaray’da ilk şubesini açtı
Ekonomi

Emlak Katılım Aksaray’da ilk şubesini açtı

Emlak Katılım, hizmetlerini Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak üzere şube yatırımlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 08:30:00 -
Emlak Katılım Aksaray’da ilk şubesini açtı

Emlak Katılım’ın yeni durağı Aksaray oldu. Emlak Katılım, hayata geçirdiği hizmet noktalarıyla yerel ekonomiye ve istihdama destek olmayı hedefliyor. Türkiye’nin farklı noktalarında şubelerini hayata geçirmeye devam eden Emlak Katılım, 33. şubesini Aksaray’da açtı. Yıl sonuna kadar ülke çapında 50 şubeye ulaşmayı hedefleyen Emlak Katılım, nüfusunun yüzde 70’i tarım ve hayvancılıktan geçim sağlayan Aksaray’da, müşterilerinin finansal taleplerine en doğru şekilde yanıt verecek ürünlerini sunmaya başladı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye’nin gücüne, güçlü ekonomik konumuna inandıklarını belirtti. Bayraktar, bu inançla Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü dile getirerek, “Bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bizim için kritik olan şehirlerimizden Aksaray’da 33. hizmet noktamızı devreye aldık. Yeni şubemizin Aksaray’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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