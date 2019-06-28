Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla ön planda

Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) 21 Mart 2019 tarihinde faaliyete başladı. Bu kısa süre içinde süreçlerini tamamlayarak kıymetli maden hesaplarıyla da hizmet vermeye başladı. Emlak Bank, Altın katılma hesapları ve cari Hesap Hizmeti haricinde Gümüş ve Platin Cari Hesap Hizmeti de sunuyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeliğini de gerçekleştiren Emlak Bank, Takasbank altın transfer sistemine üye olarak altın hesapları arasında transfer yapabilen birkaç bankadan biri oldu. EmlakBank müşterileri TL, dolar, Euro karşılığında Altın, Gümüş ve Platin alım-satımı işlemlerini de yapabiliyor. Çok yakında EmlakBank şubelerinden külçe altın ve gram altın teslim alınması, külçe altın ve gram altınların altın cari hesaplara yatırılabilmesi de sağlanacak.