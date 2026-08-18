Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bu yıl 7’ncisi düzenlenen uluslararası bilim ve eğitim projesi ‘Bilgi Buzkıranı’ keşif gezisi tamamlandı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen lise öğrencileri, 10 gün boyunca ‘50 Let Pobedy’ nükleer buzkıran gemisiyle Murmansk – Kuzey Kutbu – Franz Josef Toprakları – Murmansk rotasında yolculuk etti. Katılımcılar arasında; Türk lise öğrencisi Alper Tapkı da vardı. Tapkı, Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını dalgalandırdı.