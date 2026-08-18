Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Tapkı, “Türkiye’yi böyle uluslararası bir projede temsil etmek de benim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Yolculuğa çıkmadan önce bunun bana yeni şeyler öğreteceğini düşünüyordum; döndüğümde ise yalnızca yeni bilgiler değil, dünyaya ve geleceğe dair çok daha geniş bir bakış açısı kazandığımı hissediyorum. Bilime ve teknolojiye olan ilgim bu deneyimle daha da arttı. Kuzey Kutbu’ndan çok güzel anılarla, yeni arkadaşlıklarla ve ileride yapmak istediklerime dair daha büyük bir motivasyonla döndüm” diye konuştu.