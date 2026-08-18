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Teknoloji-Bilişim
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Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

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DHA Giriş Tarihi:

Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un bu yıl 7’ncisi düzenlenen uluslararası bilim ve eğitim projesi ‘Bilgi Buzkıranı’ keşif gezisi tamamlandı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen lise öğrencileri, 10 gün boyunca ‘50 Let Pobedy’ nükleer buzkıran gemisiyle Murmansk – Kuzey Kutbu – Franz Josef Toprakları – Murmansk rotasında yolculuk etti. Katılımcılar arasında; Türk lise öğrencisi Alper Tapkı da vardı. Tapkı, Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını dalgalandırdı.

#1
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Bilgi Buzkıranı keşif gezisinin katılımcıları için nükleer buzkıran gemisinde, gerçek bir havacılık ve uzay laboratuvarını da içeren kapsamlı bir bilim ve eğitim programı düzenlendi. Keşif gezisi kapsamında katılımcılar, bilim insanlarıyla iki özgün deney hazırladılar ve bu deneyleri gerçekleştirdiler. Bu kapsamda, Arktik’in ulaşımı zor bölgelerinde ve Kuzey Deniz Rotası boyunca iletişimin sağlanmasına yönelik bir ‘radyosonda’ fırlatıldı ve dünyanın geri kazanılabilir ilk stratosfer platformu test edildi.

#2
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Bilgi Buzkıranı bilim ve eğitim keşif gezisi uzmanı ve Rosatom’un Bilim Bölümü bünyesindeki Teknik Fizik ve Otomasyon Araştırma Enstitüsü’nde (NIITFA) Genomik Teknolojiler ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı Proje Müdürü Yegor Plakhotnyuk da konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Rosatom’da her gün, daha düne kadar bilim kurgu gibi görünen konular üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle bunları çocuklara bizzat gösterebilmek bizim için ayrı bir önem taşıyor; üstelik bunu “50 Let Pobedy” nükleer buzkıran gemisinin güvertesinde yapabilmemiz büyük bir ayrıcalık. Keşif gezisi boyunca çocuklar, Rus biliminin geleceğe yönelik olduğunu ve insanların yaşamını daha iyiye dönüştüren gerçek teknolojiler ürettiğini yakından gördü” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

‘50 Let Pobedy’ nükleer buzkıran gemisinin kaptanı Ruslan Sasov, keşif gezisine ilişkin değerlendirmesinde, “Bilgi Buzkıranı Arktik keşif gezisinin 7’nci seferini başarıyla tamamladık. Mürettebatımız bu projeye her zaman özel bir heyecanla yaklaşıyor; çünkü bu tür yolculuklar gelecek nesillerin gelişimine gerçek anlamda katkı sağlıyor. Keşif gezisine dünyanın en parlak ve en yetenekli gençlerinin katıldığını bir kez daha kendi gözlerimizle gördük. Katılımcıların birçoğu Kuzey Kutbu’nu görmeyi ve kutup ayılarıyla karşılaşmayı hayal ediyordu. Rosatom’un ve mürettebatımızın bu hayali gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

#4
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Keşif gezisi, dünyanın dört bir yanından başarılı ve yetenekli gençleri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında; Türk lise öğrencisi Alper Tapkı da vardı. Tapkı Kuzey Kutbu’nda yaşadıklarını “hayatının en özel deneyimi” olarak niteleyerek şunları söyledi:

#5
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

“Kuzey Kutbu’na gitmeden önce bu yolculuğun benim için çok özel bir deneyim olacağını düşünüyordum ancak oraya ulaştığımda hayal ettiğimden çok daha etkileyici olduğunu gördüm. Buzkıranla Arktik Okyanusu’nda ilerlemek, kilometrelerce uzanan buzulları görmek ve sonunda Kuzey Kutbu’nda buzun üzerine çıkmak hayatım boyunca unutamayacağım anlardı. Daha önce yalnızca belgesellerde ve kitaplarda gördüğüm bir coğrafyanın içinde olmak gerçekten tarif edilmesi zor bir duygu. Özellikle bütün meridyenlerin birleştiği noktada bulunmak, dünyaya ne kadar farklı bir yerden baktığımı hissettirdi.

#6
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Yolculuk boyunca nükleer buzkıranın nasıl çalıştığını yakından görme, Arktik bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi alma ve çeşitli bilimsel etkinliklere katılma fırsatımız oldu. Benim için en değerli taraflarından biri de dünyanın farklı ülkelerinden gelen yaşıtlarımla aynı gemide on gün geçirmekti. Farklı kültürlerden gelmemize rağmen bilime, teknolojiye ve keşfetmeye duyduğumuz merakın bizi çok hızlı bir şekilde bir araya getirdiğini gördüm. Birlikte öğrendik, deneyler yaptık, uzun uzun sohbet ettik ve çok güzel dostluklar kurduk.”

#7
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

Tapkı, “Türkiye’yi böyle uluslararası bir projede temsil etmek de benim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Yolculuğa çıkmadan önce bunun bana yeni şeyler öğreteceğini düşünüyordum; döndüğümde ise yalnızca yeni bilgiler değil, dünyaya ve geleceğe dair çok daha geniş bir bakış açısı kazandığımı hissediyorum. Bilime ve teknolojiye olan ilgim bu deneyimle daha da arttı. Kuzey Kutbu’ndan çok güzel anılarla, yeni arkadaşlıklarla ve ileride yapmak istediklerime dair daha büyük bir motivasyonla döndüm” diye konuştu.

#8
Foto - Türk öğrenci uluslararası keşif gezisine katıldı! Kuzey Kutbu’nda Türk bayrağını böyle dalgalandırdı

çevresinde, dünyanın en kuzeyinde ve en çok uluslararası katılımlı halka dansı gerçekleştirildi. Etkinliğe, AY YOLA canlı performansıyla eşlik etti. Nükleer buzkıran gemisindeki yolculuk sırasında keşif gezisi katılımcıları, bilim kurgu yazarı Sergey Lukyanenko ile bir bilim kurgu öyküsü kaleme aldı. Öykü, Rosatom’un Bilgi Buzkıranı projesinin sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

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