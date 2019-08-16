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Emir Vatansever Dünya Şampiyonası’nda

Osmangazi Belediyespor’un milli tenisçisi Emir Vatansever, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma altında boy gösterecek.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:24
Emir Vatansever Dünya Şampiyonası’nda

Osmangazi Belediyespor’un milli tenisçisi Emir Vatansever, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma altında boy gösterecek.


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Ekim ayında Antalya’da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Olimpiyatlara katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan biri olan şampiyonaya Osmangazi Belediyespor’un işitme engelli milli sporcusu damga vuracak. Eylül ayının ilk haftası itibariyle milli takım kampına katılacak Emir Vatansever, günde üç defa kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapacak. 18 yaş altında ter dökecek genç raket, iddiasını koruyarak altın madalyayı almayı hedefliyor.


Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla Türkiye, Avrupa, Dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sporcumuz Emir Vatansever, henüz 14 yaşında olmasına rağmen yıl içerisinde elde ettiği çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. Genç raketimiz başarılarına yenisini ekleyerek, Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Gelecek için oldukça umutlu olduğumuz yıldızımız, inşallah ülkemize ve Osmangazi’mize şampiyonluk sevinci yaşatacak. Başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:24
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