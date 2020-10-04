Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) FETÖ'nün 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk’ün kendi kullandığı 3 ayrı GSM hattından haklarında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yasal işlem yapılmış olan FETÖ'cüleri 3 bin 308 defa kendi kullandığı 3 ayrı cep telefonundan aradığı tespit edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı hain darbe girişiminin öncesi ve sonrasında 9 senedir TSK'da Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma, Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı gibi kritik birimlerde görev yapan Binbaşı Fevzi Öztürk'ün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 83 sayfalık iddianamesinde ilginç ayrıntılar yer aldı.

FETÖ'cü binbaşı Fevzi Öztürk'ün içlerinde 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı ve 6 astsubay olan ve haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılmış olan TSK'daki 15 FETÖ'cüyü 2 bin 948 kez, 1 polis memurunu 47 kez, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 1 sivil memuru da 313 kez olmak üzere toplam 3 bin 308 kere aradığı tespit edildi.

Emir subayı olan binbaşı Fevzi Öztürk'ün kendi cep telefonları ile aradığı bu 17 kişinin aynı zamanda kendisini 11 kez arayan ve FETÖ'nün 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev yapan ve 2016'da ABD'ye kaçan Lütfi Çıldır'la da ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemi ile görüştükleri belirlendi.

"Devletimizin bekası..."

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay iddianamenin sonuç ve talep bölümünde, gücünü Asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan, asil milletimizin bağrından çıkan, mazisi şan, şeref ve zaferler ile dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde diğer önemli devlet kurumları gibi yıllar alan bir süreçte sızan FETÖ terör örgütünün, tek bir mensubu kalmayıncaya kadar kararlılıkla tespit edilerek deşifre edilmeleri ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesinin Devletimizin bekası, Milletimizin huzur ve refahı için elzem olduğu vurgulandı.

Etkin pişmanlık istemedi!

Sabah'ın haberine göre; 31 Mayıs tarihinde tutuklanan ve Fevzi Öztürk'ün 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen iddianamede, Öztürk'ün etkin pişmanlıktan yaralanmak istemediğini söylediği de yer aldı.

"FETÖ'cü değilim" dememiş!

Öte yandan, 7.Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın emir subayı olarak görev yapan Fevzi Öztürk'ün 'Diyarbakır darbe girişimi' davasına ilişkin tanık olarak mahkemeye verdiği ifadesinde Komutan Yılmaz'ın; 15 Temmuz gecesi komutanlık makamında, "Hiç evirip çevirme bu hain şerefsizlerle birlikte misin değil misin? Bir irtibatın var mı?" sorusuna, FETÖ'cü olduğunu inkâr eden bir yanıt vermedi.

Fevzi Öztürk'ün konu ile ilgili ifadesinde "Komutan içeri girdikten 5-6 dakika sonra beni yanına çağırdı ve bana 'Bak net olarak soruyorum. Hiç evirip çevirme bu hain şerefsizlerle birlikte misin değil misin? Bir irtibatın var mı? Benimle misin?' diye sordu. Hatta sonradan farklı bir niyetin olursa ya ben senin kafana sıkarım ya da sen benim kafama sıkarsın şeklinde sordu. Ben de kendisinin meşhur lafıyla 'Askerlik yeminin emrettiği gibi ben sizin yanınızdayım. Sadakatim tam emrinizdeyim.' dedim." dediği tespit edildi. Öztürk'ün Korgeneral Yılmaz'ın o sorusuna, FETÖ'cü olduğunu inkar eden cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.