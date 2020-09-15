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Aktüel Emir Furkan azmetti, başardı! Çay ocağında çalışıp tıp kazandı
Aktüel

Emir Furkan azmetti, başardı! Çay ocağında çalışıp tıp kazandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir yandan babasına çay ocağında yardım edip bir yandan da ders çalışarak hazırlandığı üniversite sınavında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Emir Furkan Erdem, ailesine büyük sevinç yaşattı .

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:34:00 -
Emir Furkan azmetti, başardı! Çay ocağında çalışıp tıp kazandı

Ailesinin 3. çocuğu olan 19 yaşındaki Erdem, çay ocağında çalışan babasına yardım ederek boş kalan zamanlarında da ders çalışmayı ihmal etmedi. Tıp fakültesini kazanma hayaliyle derslerine gece gündüz çalışan Erdem, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek hayalini gerçeğe dönüştürdü. “Test kitaplarımı çözdüm. Çözdüklerimi sildim bir daha çözdüm. Kimseden yardım almadan 6 ay hem babama yardım ettim hem de ders çalıştım” diyen Emir Furkan Erdem, “Sabahlara kadar çalıştım, uykusuz kaldım ama sonunda başardım” ifadelerini kullandı.

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