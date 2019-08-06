Emir büyük yerden! Ajanları arkasına alan BBC’den İsmailağa’ya derin operasyon

yeniakit.com.tr özel haber İngiliz BBC, Müslümanlar arasına fitne sokarak dindar insanları öcü gibi gösterme çabalarına devam ediyor. Daha önce Türkiye’deki Müslüman kadınlar hakkında belgesel yaparak, “Erkeklerin arasında namaz kılın.” mesajı veren BBC, şimdi de açıktan İsmailağa Cemaati’ni hedef aldı. Eskiden İsmailağa’ya bağlı olduğunu iddia eden ve internete yüklediği rezil dans, şarkı videolarıyla sözde fenomen olan Zeynep Yatkın’la röportaj yapan BBC, ince mesajlarla İsmailağa Cemaati’ni ve cemaatin lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nu hedef aldı. İngiliz BBC’nin sürekli Türkiye’deki Müslümanların arasını açmaya yönelik skandal yayınları, “Emri kimden aldılar?” sorusunu akıllara getirdi.

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Derin operasyon için derin güçler devrede

İngiliz BBC’nin İsmailağa Cemaati üzerinde başlattığı derin operasyonun fitilinin nerede ateşlendiği merak edilirken, ajanların desteğini arkasına alan BBC’nin içeriden bir takım kişileri kullandığı da iddia ediliyor. İsmailağa üzerinde derin güçler vasıtasıyla başlatılan operasyonun önümüzdeki dönemlerde farklı kişiler ve farklı yollar üzerinden sürdürüleceği öne sürülüyor.

“Çarşaflıydık, Rabb’ime şükürler olsun bizi kurtardı”

Başta Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) olmak üzere, İsmailağa’nın önde gelen isimlerinin sürekli dindar olmayan insanlardan bahsederken “Kardeşimiz” ifadesini kullanmasına ve tasavvufun getirdiği, “Kimseyi hakir görme” öğretisini tebliğ etmelerine rağmen, söz konusu kadın cemaat mensubuyken başı açık olanlara kafir dediklerini iddia etti.

Başı kapalı olduğu halde, birkaç ergeni güldürmek için rezil videolar paylaşan Zeynep Yatkın, İznigliz BBC’ye verdiği röportajda şunları söyledi:

“Mahmud efendinin kurslarında büyüyen, çarşaflı, bayağı aşırı radikal, hiç etrafa bakmayan, her kitabı okumayan... O halden bu hale gelince insan otomatikman diyor ki, ulan sen çarşaflıydın, sen dinden çıktın, diyor. Biz de öyle görüyorduk. Açık insanlara biz ‘kafir’ diyen insanlardık. Ne kadar büyük bir cehalet. Rabb’ime şükürler olsun beni kurtardı o cehaletten. O yönde çok mutluyum yani. Eşime de çok minnettarım bu konuda.”

Tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada, İngiliz BBC’nin attığı yemi tutmayan birçok insan, tepkisini sert bir biçimde dile getirdi. Bir kullanıcı, “Mahmud Efendi kurslarından tiktok pavyonuna düşmeyi büyük bir başarı gibi anlatıyor. Allah istikametten ayırmasın, nefsin tuzakları türlü türlüdür. Rabbim müslümanları kayırsın” yazarken, bir başka isim, “Böyle bağnaz düşüncelerini neden cemaate bağlıyorsun. Her açığı kafir görmen, her kitabı okumaman, dümdüz bakman senin kişisel cehaletindir bunun herhangi bir cemaatle alakası yoktur bence.” ifadelerini kullandı.

Bir Twitter kullanıcısı, “İsmailağa'nın hangi şubesinde açık kadınlara kafir derler. Hakikaten cahilmişsin...” derken, “Yazık hasta bu galiba, kim nerde açıklar kafirdir demiş, bu kadın da o zamanda algı da problem varmış şimdi de, sorun kadın da, biz de az çok medrese gördük kimseye o gözle bakmadık!” şeklinde tepki gösterenler de oldu.

BBC’nin Türkiye’de yayın yapmasının önüne geçilmesi için vatandaşlar tepki gösteriyor.