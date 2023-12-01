Emir Abdullahiyan tepki verdi! İran Dışişleri Bakanı: Yemen'in Gazze ve Filistin halkına verdiği desteği takdir etti
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan çarpıcı açıklamalarda bulundu! Emir Abdullahiyan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki büyükelçisi İbrahim el-Deylemi ile Tahran'daki Yemen Büyükelçiliğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Yemen liderlerinin ve halkının Filistin ve Gazze halkını destekleme konusundaki güçlü tutumunu överek, “Yemen'in Gazze ve Batı Şeria halkına desteği övgüye değer” dedi.
Emir Abdullahiyan bu görüşmede sıcak selamlarını Abdülmelik el-Husi’ye ileterek, Sana ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmeleri destekledi ve iki taraf arasında nihai bir anlaşmaya varılacağı yönündeki umudunu dile getirdi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki büyükelçisi İbrahim el-Deylemi de Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı takdir ederek, Abdülmelik el-Husi’nin sıcak selamlarını İslam İnkılabı Rehberi’ne ve İrab Cumhurbaşkanı’na iletti.
İbrahim el- Deylemi, “Filistin ve Gazze halkını savunmayı görevimiz olarak görüyoruz ve ihtiyaç duyulduğu sürece Filistin'e destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
İbrahim el- Deylemi, “Sana liderlerinin sahaya çıkıp Siyonist rejimin işgal altındaki toprak ve denizdeki çıkarlarını hedef alma kararı, Gazze halkının savunulması yönündeki güçlü inancımız doğrultusundadır” ifadelerinde bulundu.
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Yemenli büyükelçi, Yemen halkının son derece barışçıl olduğunu ve bölgede barış ve istikrar sağlanmasından yana olduğunu söyledi.
İbrahim el-Deylemi, “Sana ve Riyad arasındaki görüşmeler doğru yolda ilerliyor ve nihai anlaşmayla Yemen'e yönelik ablukanın tamamen kaldırılmasını ve Yemen halkının haklarının güvence altına alınmasını temenni ederiz” ifadelerinde bulundu.
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