Eminönü'nde vahşet! Onlarcasının üzerinden ezip geçti

Olay, sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlarca güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

"Son sürat kuşları ezerek geçti"

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"Yaptığı canice bir şey"

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

Gözaltına alındı

Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyet açıklama yaptı

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "28.04.2020 tarihi saat 07.50 sıralarında ilimiz Fatih ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Yeni Camii Caddesi Yeni Camii önünde beslenen güvercinlerin hızla seyreden bir araç tarafından ezilerek öldürülmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olaydan sonra Hamidiye Caddesi istikametine doğru giden aracın plakası tespit edilmiş, çalışmaların devamında plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada özel bir şirkete ait olduğu belirlenen aracın Üsame E. (26) isimli şahıs tarafından kiralandığı tespit edilmiş, şüpheli şahıs ilimiz Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan ve (1) “Mala Zarar Verme" ve (1) “Çocuğun Cinsel İstismarı" olmak üzere (2) suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs 29.04.2020 günü adli makamlara sevk edilecektir" denildi.