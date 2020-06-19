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Aktüel

Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası trafik kilitlendi

Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası caddeyi su bastı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:43:35 -
Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası trafik kilitlendi

Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası caddeyi su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, kilitlenen trafik drone ile havadan görüntülendi.


Eminönü Reşadiye Caddesi’nde şiddetli yağış sonrası su baskınları oluştu. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, cadde trafik geçici süreyle tamamen durdu. Su baskınları sonrası Eminönü’nde trafik de adeta kilitlendi. Tarihi meydanda oluşan araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.


Trafik polisleri ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarının ardından cadde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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